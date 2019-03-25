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بعد إقراره رسميا.. تعرف على برنامج دعم الصادرات الجديد × 10 معلومات

الإثنين، 25 مارس 2019 04:00 ص
بعد إقراره رسميا.. تعرف على برنامج دعم الصادرات الجديد × 10 معلومات الصادرات المصرية
كتب - إسلام سعيد
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أنهت الحكومة الجدل الواسع حول متأخرات دعم الصادرات، وكذلك البرنامج الجديد لدعم الصادرات عقب 16 لقاء بين المجالس التصديرية والحكومة، ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن البرنامج الجديد وطرق الحصول على المتأخرات.

-البرنامج الجديد لدعم الصادرات يشمل على صرف 40 % نقدا.

-حدد البرنامج 30 % للدعم الفنى واللوجستى وخصم 30 % من المستحقات.

-زيادة مخصصات دعم الصادرات لـ6 مليارات جنيه سنويا بدلا من 4.

-مراجعة البرنامج الجديد للدعم كل عام لبحث أهم نتائجه.

- تنظيم لقاء كل شهرين بين المصدرين والحكومة.

-يشمل حوافز للشحن للدول الحبيسة ودول الاتحاد السوفيتى القديم.

-يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وزيادة أعداد الشركات المصدرة.

-التوافق على 4 طرق لسداد 22 مليار جنيه متأخرات المصدرين لدى الحكومة.

-إتاحة أراضى للمستثمرين وقروض لشراء معدات وخصم من المستحقات أهم بنود سداد المتأخرات.

-استهداف مضاعفة الصادرات إلى 50 مليار دولار عقب 5 سنوات.

 


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