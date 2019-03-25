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بسبب إدمانه للكوكايين.. بريطانى يتآكل أنفه بعد تعاطيه المخدر لمدة 25 عاما

الإثنين، 25 مارس 2019 08:12 م
بسبب إدمانه للكوكايين.. بريطانى يتآكل أنفه بعد تعاطيه المخدر لمدة 25 عاما بريطانى يتاكل انف بسبب ادمانه الكوكايين
كتبت أمل علام
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قالت صحيفة "ديلى ميل " البريطانية، فى تقرير لها اليوم الاثنين، إن البريطانى إيان هيجنسون، الذى يقيم بالقرب من مانشستر ببريطانيا، تآكل أنفه بسبب تعاطيه مخدر الكوكايين باستمرار لمدة 25 عاما، حيث كان ينفق ما يقرب من 400 جنيه إسترلينى فى الأسبوع على المخدرات.

ادمان الكوكايين يتسبب فى تاكل انف بريطانى
ادمان الكوكايين يتسبب فى تاكل انف بريطانى

وأضافت: "لقد أصبح هيجينسون مدمنًا فى سن المراهقة المتأخرة، حيث كان يتناول الكوكايين لمدة 25 سنة، مما أثر على حالته الصحية".

وأشار الشاب البالغ من العمر 44 عاما إلى أن سنوات سوء المعاملة دمرت أنفه، وتسببت فى سقوط كتل اللحم منه.

وقال الشاب: "الكوكايين لم يخدمنى على الإطلاق"، وكشف هيجينسون إنه أصبح عبداً للمخدرات، ووضعها أمام الأصدقاء والعائلة. مضيفا: عندما كنت فى بريطانيا أمضيت أيامى فى العمل من أجل فتح الأبواب كحارس، وكسب المزيد من المال، وأخذ الكوكايين أثناء العمل لإبقائى مستيقظًا، كنت أنفق 400 جنيه إسترلينى أسبوعيا على الكوكايين بسهولة، وأحيانا 1000 جنيه إسترلينى.

لقد قمت بإنشاء عدد قليل من الشركات التى نجحت، ولكن كل الأموال التى حصلت عليها كان يتم إنفاقها على المخدرات.

بسبب ادمانه الكوكايين شاب بريطانى يتاكل انفه
بسبب ادمانه الكوكايين شاب بريطانى يتاكل انفه

 

وأضاف: كنت أذهب إلى العمل كل يوم كالمعتاد، ثم أعود إلى المنزل وأشم الكوكايين، أصبحت قاعدة.

وقالت الصحيفة: إن إدمان هيجنسون على الكوكايين، والذى كان يستخدم 8 جرامات منه كل أسبوع، أدى لذهابه إلى المستشفى بعد أن حدث التهاب شديد بالأنف حتى تساقط اللحم، مضيفا: "كنت مثيرا للإشمئزاز، وكان الألم شديدا للغاية، وانتهى بى الأمر بشكل سيئ فى المستشفى، وقالوا إن هذا كان التهابًا فى الدماغ، وأعتقد أنه قد يكون سرطانا، لأن أنفى دمر تماما، وأصبحت لدى حساسية من الكوكايين".

وأوضح: "لقد وصل الأمر إلى حد أننى علمت أنه لا يمكننى الاستمرار فى فعل ذلك، لذا راجعت نفسى إلى إعادة التأهيل"، مؤكدا: "كان إدمانى يشبه عقوبة السجن، ومنذ أن تركت الكوكايين، أشعر بأننى قد تم الإفراج عنى".


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بريطانى يتاكل انفه بسبب ادمان الكوكايين

المخدرات

تناول المخدرات

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