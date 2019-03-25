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اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للهندسة الإنشائية بالغردقة

الإثنين، 25 مارس 2019 08:10 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للهندسة الإنشائية بالغردقة جامعة طنطا
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تنطلق مساء اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث حول تطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية (ICASGE’ 19)  والذى تنظمه كلية الهندسة بجامعة طنطا بأحد فنادق مدينة الغردقة. 
 
يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة فى الفترة من 25-28 مارس الجارى. 
 
يترأس المؤتمر الدكتور عماد عتمان أستاذ المنشآت الخرسانية ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور هشام السعيد محافظ الغربية، و الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية.
 
ومن جانبه قال الدكتور عماد عتمان، رئيس المؤتمر في بيان له أن المحور الرئيسى للمؤتمر يتمثل فى دراسة بحوث علمية وعملية وتطبيقية فى مجال الهندسة الإنشائية والجيوتقنية المرتبطة بمستقبل أفريقيا، والتى تهدف الى دعم وتعزيز أواصر التعاون مع الاشقاء الافارقة من خلال تناول الدراسات الجديدة في ترميم المنشآت الأثرية وأيضاً الدراسات التي تتناول مشاكل التربة بالقارة السمراء. 
 
واضاف أن كذلك يناقش المؤتمر التطورات الحديثة في مواد البناء والأساليب الانشائية بما يتماشى مع التوجه العام للقيادة السياسية بالدولة ويعكس مدى اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي، واستعادتها  لدورها الريادي في افريقيا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي . 
 
تستمر فعاليات المؤتمر ثلاثة أيام وتتضمن القاء عدد من المحاضرات العلمية بمشاركة عدد من الدول الأفريقية والأجنبية وهى كندا، وألمانيا، والبرتغال ،واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والسودان، والكاميرون ، ونيجيريا وكذلك مناقشة اكثر من 160 بحثاً علمياً في مستجدات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية .
 
 
 

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