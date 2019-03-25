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"اليوم السابع" تنفرد غدا بحوار مع رئيس الوطنية للانتخابات ونائبه حول الاستفتاء

الإثنين، 25 مارس 2019 06:00 م
"اليوم السابع" تنفرد غدا بحوار مع رئيس الوطنية للانتخابات ونائبه حول الاستفتاء المستشار لاشين إبراهيم والمستشار محمود حلمى الشريف فى حوارهما مع اليوم السابع
كتب إبراهيم قاسم - تصوير حسين طلال
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تنفرد "اليوم السابع" فى عددها من النسخة المطبوعة، غدا الثلاثاء، بنشر حوار حصرى يعد الأول من نوعه مع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب لتعديل عدد من مواد دستور 2014، والتى ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على تلك التعديلات حال موافقة مجلس النواب عليها.

اليوم السابع تنفرد غدا بحوار حصرى مع رئيس الوطنية للانتخابات ونائبه حول الاستفتاء (8)

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى حواره مع اليوم السابع

التقى "اليوم السابع" المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى حوار امتد قرابة الساعتين ردا خلاله على كافة علامات الاستفهام التى تشغل الرأى العام حول الاستعدادات للاستفتاء، وتصورها للجدول الزمنى المبدئى، وهل تمت تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وهل يجوز للوافدين التصويت فى خارج محافظتهم، ودور الهيئة فى توعية الناخبين، وما هى التسهيلات الجديدة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وغيرها من الأسئلة الخاصة بالاستفتاء وكيفية إجرائه.

اليوم السابع تنفرد غدا بحوار حصرى مع رئيس الوطنية للانتخابات ونائبه حول الاستفتاء (7)

المستشار لاشين إبراهيم

 

 
اليوم السابع تنفرد غدا بحوار حصرى مع رئيس الوطنية للانتخابات ونائبه حول الاستفتاء (1)

المستشار محمود حلمى الشريف فى حواره مع اليوم السابع

 

اليوم السابع تنفرد غدا بحوار حصرى مع رئيس الوطنية للانتخابات ونائبه حول الاستفتاء (5)

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

 

 
اليوم السابع تنفرد غدا بحوار حصرى مع رئيس الوطنية للانتخابات ونائبه حول الاستفتاء (2)

المستشار لاشين إبراهيم والمستشار محمود حلمى الشريف وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع

 

اليوم السابع تنفرد غدا بحوار حصرى مع رئيس الوطنية للانتخابات ونائبه حول الاستفتاء (6)

المستشار لاشين إبراهيم

 

 
اليوم السابع تنفرد غدا بحوار حصرى مع رئيس الوطنية للانتخابات ونائبه حول الاستفتاء (4)
 

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