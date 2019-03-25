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النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل صديقه فى السلام

الإثنين، 25 مارس 2019 02:33 م
النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل صديقه فى السلام جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل صديقه بعد حضور حفل زفاف شعبى بمدينة السلام، كما تستمع النيابة لأقوال الشهود.
 
كان انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع مقتل شاب بمدينة السلام على يد صديقه طعنا بسلاح أبيض، بعد حضورهما أحد الأفراح الشعبية.
 
وترجع الواقعة لتلقى قسم السلام ثان، بلاغاَ يفيد بوصول جثة أحد الشباب لمستشفى السلام، وبالإنتقال وتكثيف التحريات، تبين أن الجثة لـ"محمد .م"، ولقى مصرعه على يد صديقه بعد حضور أحد الأفراح الشعبية بالسلام، وعلى الفور تم تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة وجارى ضبط المتهم.
 
 
 
 

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