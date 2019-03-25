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المشدد 7 سنوات لعاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالجيزة

الإثنين، 25 مارس 2019 02:55 م
المشدد 7 سنوات لعاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالجيزة محكمة - أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي، ومحمد الحسيني، وأمانة سر وجيه أديب وأبو بكر طه، بالسجن المشدد 7 سنوات، على عاطلين تخصصا فى السرقة، وحيازة أسلحة نارية، واعمال بلطجة.

 

وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين، "منصور. س. ن"، و"محمد . ص. ا"، بسرقة أموال وتليفون محمول واعمال عنف وبلطجة، ضد المجنى عليه "هشام ف"، وذلك بواسطة الإكراه، بأن استوقفاه حال سيره بالطريق العام وأشهرا فى وجهه سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "سنجة" مهددين اياه باستعمالهما القوة والعنف واعمال البلطجة مما بث الرعب فى نفس المجنى عليه، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مبالغ مالية وهاتف محمول وفرا هاربين.

البداية عندما تلقى مركز شرطة الجيزة بلاغًا يفيد، بقيام مجهولين بسرقة "هشام ف" أثناء سيره بالطريق العام، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة، التي أجراها عادل زكريا معاون مباحث مركز شرطة الجيزة، توصلت الى قيام "منصور. س. ن"، و"محمد . ص. ا"، بسرقة أموال وتليفون محمول واعمال عنف وبلطجة، ضد المجنى وأشهرا فى وجهه سلاحا ناريا، مما بث الرعب والخوف لديه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي بدورها قامت بالتحقيق وأحالت القضية إلى المحكمة التي قضت بحكمها المتقدم.


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