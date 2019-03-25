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العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق يتفقد محطتى المعادى و"الثكنات" بالخط الأول

الإثنين، 25 مارس 2019 01:10 ص
العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق يتفقد محطتى المعادى و"الثكنات" بالخط الأول جانب من الجولة
كتب رضا حبيشى
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تفقد المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق محطتى المعادى وثكنات المعادى بالخط الأول، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للركاب وسهولة حصول الركاب على التذكرة من خلال شبابيك التذاكر وتذليل أى عائق قد يقع أمام أحد الركاب، وكذلك ومتابعة سير العمل بالمحطة وحركة تشغيل القطارات .
 
مترو 1 (1)
 
مترو 1 (2)
 

و استهل خالد صبره جولته المسائية بتفقد أرصفة المحطة فى الاتجاهين وشدد على الحفاظ على نظافة الأرصفة بشكل دائم وتفقد اللوحات الإرشادية على الأرصفة، وقام بمتابعة تشغيل سماعات الإذاعة الداخلية بالمحطات، والتأكيد على أنها تعمل بالكامل وخلوها من أى أعطال .

كما قام أيضا بتفقد أماكن ونقاط كاميرات المراقبة المنتشرة على الأرصفة وداخل صالات المحطات، والتأكد من تغطيتها للمحطة بالكامل، ثم توجه إلى الصالة الرئيسية للمحطات حيث تفقد مكاتب صرف التذاكر ومتابعة إيراد الماكينات، والتأكيد على صلاحية وسلامة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية.

ووجه صبره مسئولى المحطات بحسن التعامل مع جمهور الركاب وبذل كل الجهود فى خدمتهم.

وطالب صبره خلال جولته بضرورة استمرار تفتيش الحقائب والتنبيه على ضرورة اليقظة وتفعيل أجهزة الكشف عن المفرقعات وأجهزة فحص الحقائب، مؤكدا على احترام المواطنين وحسن معاملتهم، مؤكدا على أهمية متابعة شكاوى المواطنين وسرعة حلها، وحسن معاملة الجمهور مناشداً على ضرورة الحفاظ على مرفق مترو الأنفاق، لافتا إلى أن العمل  بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة يجرى على قدم وساق فى تطوير كل عناصر المنظومة، لافتا إلى أن المواطن  بدء بالفعل في استشعار التحسن في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وأن حركة التطوير مستمرة بداخل المرفق .

يأتى ذلك استمراراً  لتوجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل بتواجد قيادات المترو بشكل مفاجئ ومكثف بالخطوط الثلاثة .

شارك بالجولة كلا من المهندس سيد شماخ مساعد رئيس الشركة للصيانة المدنية وهندسة السكة والمهندس علاء السعيد مدير عام المشروعات والمهندس ايمن رمزى مدير عام التشغيل بالخط الأول وعدد من مهندسى وموظفي التشغيل بالخط الأول.


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شركة مترو الأنفاق

خالد صبره

محطتي المعادى وثكنات المعادى




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