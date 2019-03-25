السفارة الكورية تدعم جامعة أسوان بمكتبة شاملة

صرح بذلك الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، عقب لقاءه مع السيد يانج سانجن مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة فى مقر جامعة أسوان اليوم بحضور الدكتور حازم الجمل مدير إدارة التعاون الدولى والاتفاقيات الدولية بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب، فى بيان لجامعة أسوان، بأن هذه المكتبة الكورية سوف تساهم فى دعم العملية التعليمية بقسم اللغة الكورية فى كلية الألسن بجامعة أسوان، ومن المنتظر أن يتم البدء فى تجهيزها ثم افتتاحها خلال الشهرين القادمين، فيما تبلغ قيمة المنحة المحددة لهذه المكتبة من الجانب الكورى 20 ألف دولار.

وأضاف "غلاب"، أن السفارة الكورية وافقت على طلب جامعة أسوان بإيفاد متطوعين كوريين للعمل فى مجال التدريس بقسم اللغة الكورية فى كلية الألسن بهدف تحقيق أكبر فائدة علمية للطلاب.