"الزراعة": 330 ألف فدان مساحات مستهدف حرثها بالليزر بالموسم الصيفى

واصل جهاز قطاع تحسين الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، خطته السنوية فى عمليات حرث التربة و التسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتطهير المساقى والمرواى، استعداد للزراعات الصيفية.

وقال تقرير الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى، إنه من المستهدف حرث التربة لـ200 ألف فدان، تسوية للتربة، و130 ألف و260 فدانا مستهدف تسويتها بالليزر، وتطهير للترع والمساقى والمرواى بمساحات 700 ألف و230 فدانا، وتم توفير جميع المعدات والآلات المشاركة فى عمليات حرث وتسوية التربة وتطهير الترع والمساقى.

وقال المهندس أبو ضيف عفيفى، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إن جميع معدات الجهاز استعداد للموسم الصيفى الجديد من عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.

وتابع " عفيفى" أن الخطة تشمل تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والمجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.