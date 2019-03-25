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الإثنين، 25 مارس 2019 03:18 ص
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"الزراعة" تعلن حزمة توصيات مع تزهير أشجار المانجو في أبريل لزيادة الإنتاج

الإثنين، 25 مارس 2019 03:00 ص
"الزراعة" تعلن حزمة توصيات مع تزهير أشجار المانجو في أبريل لزيادة الإنتاج محصول المانجو - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة  الزراعة، حزمة من  التوصيات والارشادات الفنية لمحصول المانجو خاصة مع بداية تزهير المحصول خلال شهر أبريل المقبل لزيادة الإنتاج ومكافحة أمراض المحصول.
 
وقال تقرير المحاصيل البستانية، أنه من اهم الممارسات الجيدة  لمحصول المانجو وزيادة الإنتاج، الاستمرار فى زراعة الشتلات فى البساتين الحديثة مع مراعاة أن يكون الطعم فى الجهة البحرية وتوالي الري الخفييف بعد الزراعة، تروي الأشجار بإنتظام مع المحافظة علي الإفراط في الري.
 
 وأضاف  التقرير، أنه لابد  من التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، ويكرر رش البراعم الزهرية ضد البياض الدقيقى كل 10 : 15 يوم حسب الحالة ، وعن طرق  التسميد  تسمد أشجار المانجو التى تروى بالغمر من 100 إلي 150 كجم سلفات نشادر ، تسمد أشجار المانجو التى تروى بالتنقيط كالتالى:
الرية الأولى : يضاف 2 لتر حامض هيوميك للفدان.
الرية الثانية : يضاف 3 كجم نترات كالسيوم.
الرية الثالثة : يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك.
الرية الرابعة : يضاف 3 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19.
 
 

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