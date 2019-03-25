الرئيسية أخبار عالمية الرئاسة البرازيلية: الرئيس يعكف على دراسة قرار نقل السفارة إلى القدس الإثنين، 25 مارس 2019 11:47 م الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو رويترز إضافة تعليق قال متحدث باسم الرئاسة البرازيلية إن قرار نقل السفارة فى إسرائيل إلى القدس يحتاج لدراسة أعمق والرئيس البرازيلى جايير بولسونارو سيقوم بذلك. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. أبو مازن: لا شرعية لقرار يمس السيادة الفلسطينية على القدس أو أى أرض عربية الاتحاد الأوروبى يقلل من شأن إعلان رومانيا النية لنقل سفارتها للقدس إسرائيل القدس البرازيل بولسونارو أخبار العالم التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020 س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة