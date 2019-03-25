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الخميس .. الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك بحضور وزير التموين

الإثنين، 25 مارس 2019 08:00 ص
الخميس .. الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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ينظم جهاز حماية المستهلك يوم الخميس القبل  احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك ،وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والعديد من الشخصيات المختصين فى المجال.

وكان  اللواء راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد  أنه وفقا لقانون حماية المستهلك الجديد تم تعديل فترة استبدال  واسترجاع السلع  من 14 يوما إلى 30 يوما، طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018.

وتضمنت  نص المادة 21 من القانون رقم 181 لسنة 2018 أنه يحق للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة.

 

 


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