وقال نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، وفقا لقناة العربية الإخبارية مساء اليوم الأحد، إن الجانب الحكومي أخطر لجنة تسيير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بهذا الموقف خلال اجتماع عقد الخميس الماضي.

وأوضح أن الجانب الحكومي أكد عدم إمكانية بدء أي نشاط للآلية داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم موضوع السلطة المحلية وأمن الموانئ والإدارة فيها بحسب اتفاق السويد بشأن الحديدة.

وأشار إلى أنهم أبدوا رفض الحكومة للاجتماع المنعقد بين ممثلين عن آلية الأمم المتحدة وممثلين عن الانقلابيين الحوثيين، معتبرا ذلك الاجتماع عمل غير مسؤول وتجاوز من مسؤولي الأمم المتحدة لأهداف وعمل الآلية.