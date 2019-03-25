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الحبس 3 سنوات لمسؤولين بشركة عقارات لاتهامهم بالنصب على المخرج أكرم فريد

الإثنين، 25 مارس 2019 02:40 م
الحبس 3 سنوات لمسؤولين بشركة عقارات لاتهامهم بالنصب على المخرج أكرم فريد حبس - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد بحبس 4 مسؤلين بشركة استثمارى عقارى، 3 سنوات، لاتهامهم بالنصب وبيع ملك الغير وكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

تقدم المخرج أكرم فريد ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال الجيزة اتهم فيه مسؤلى أحدى شركات الاستثمار العقارى بالنصب عليه.
 
وجاء فى البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامى وكيلا عن المخرج أكرم فريد، أن مسؤلى الشركة أعلنوا التسويق لأحد المدن السكنية وأوهموا المجنى عليه بأنهم يمتلكون أرض بالمخالفة للحقيقة، وبعد فترة من الوقت لم يسلموه الوحدات السكنية المتفق عليه أو إعادة الأموال.
 
وتبين أن الأرض مملوكة للدولة، ولم يحصلوا على تخصيص أو تراخيص المشروع، وبعد إحالة القضية للنيابة إحالتهم المحكمة التى أصدرت حكمها سالف الذكر.
 

 


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