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الحبس سنة لطالبة اشترت هاتف محمول بـ11 ألف جنيه مزورة

الإثنين، 25 مارس 2019 05:55 م
الحبس سنة لطالبة اشترت هاتف محمول بـ11 ألف جنيه مزورة هيئة المحكمة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، بالحبس سنة مع الشغل؛ لطالبة لاتهامها بترويج العملات الورقية المزورة من فئة الـ"100 جنيه"، صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبو المعاطي، وسكرتارية محمد حمادة.

وكشفت التحقيقات، أن مقاول عرض هاتفه المحمول للبيع علي أحد مواقع التسويق الإليكتروني، وبعدها أجرت المتهمة "هبة الله.م" 20 سنة طالبة اتصالًا به، وطلبت منه شراء الهاتف المعروض.

تابعت التحقيقات أنه بترتيب لقاء بينهما أعطته المتهمة ثمن الهاتف 11 ألف و500 جنيه، وتبين للمجني عليه أنها مزورة، فتحفظ علي المتهمة وأبلغ الشرطة عنها، وبالتحقيق تبين علم المتهمة بكون النقود مزورة ورغم ذلك حاولت ترويجها.


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