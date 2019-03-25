التلفزيون الإسرائيلى يزعم اغتيال مسئول من حماس

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ذكر التلفزيون الاسرائيلى أن الجيش الاسرائيلى اغتال مسئولا من حركة حماس باستهداف مبنى المخابرات المكون من 3 طوابق فى غزة ، فيما لم تؤكد مصادر طبية فلسطينية سقوط شهداء حتى اللحظة.

وقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلى، مساء اليوم الاثنين، عدة نقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية فى كافة مناطق قطاع غزة.

ففى شمال القطاع ، أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقع عسقلان التابع لكتائب القسام للمرة الثالثة على التوالى ، كما استهدفت موقع البحرية التابعة للمقاومة شمال غزة.

وفى جنوب القطاع ، قصفت طائرات الاحتلال هدفا غرب مدينة خان يونس ، وأرضا فارغة فى منطقة صوفا شرق رفح ، وهدفا فى منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع ، وبحسب المصادر الفلسطينية ، نجت مجموعة من المواطنين في استهداف من الاستطلاع شرق خان يونس.

وفي وسط قطاع غزة ، استهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية شرق مدينة دير البلح ، كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا حول استهداف مبنى شركة الملتزم للتأمين وسط مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "هاجمت الطائرات المقاتلة مبنى من ثلاثة طوابق يقع في حي الصبرة بمدينة غزة ، وهذا يعتبر من المقرات السرية لحماس ويخدم الأمن العام والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية ، وإن إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية والبحث عنها ضد إسرائيل".

وأضاف " إن هجمات الجيش الإسرائيلي مستمرة في قطاع غزة ويجري تنفيذها ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب ، وإن حماس تتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث داخل ومن قطاع غزة".

من جانبها ، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إنها اتخذت التدابير اللازمة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إن الأجهزة الأمنية والشرطية والأجهزة الخدماتية كافة في حالة استنفار وجاهزية لمتابعة آثار العدوان الاسرائيلي ، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين في ظل هذه الظروف، وللحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية".