التعليم تنشر الامتحان الإلكترونى فى مادة الأحياء لطلاب أولى ثانوى

كتب محمود طه حسين

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الامتحان الإلكترونى فى مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوى العام، عبر موقعها الرسمى حتى يتمكن الطلاب من التدريب عليه.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قرر وقف الامتحان الإلكترونى حتى اكتمال البنية التكنولوجية بنسبة 100%.

وقال وزير التربية والتعليم موجها رسالة للطلاب: "من اليوم وحتى انتهاء الامتحانات سيتم وضع أسئلة الامتحانات الجديدة أون لاين، وعلى الطلاب الدخول لحلها، وسيتم بعد ذلك توزيع الإجابات على المعلمين لعرضها على الطلاب بهدف أن يعرف كل طالب مدى صحة إجابته".

وأوضح طارق شوقى أن الهدف من التطوير ذلك هو الانتقال من ثقافة الحفظ والتلقين والدرجات إلى ثقافة الفهم والإدراك، الأمر الذى يعد حماية للأجيال المصرية وأكبر مشروع تقنى فى مصر.

http://moe.gov.eg/edu2/doc/Biology_Assessment.pdf