التصريح بدفن ربة منزل انتحرت بالقفز من الطابق الرابع بسبب أزمة نفسية

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن ربة منزل انتحرت قفزا من شرفة منزلها ببولاق الدكرور، بعد الانتهاء من إجراءات تشريح الجثة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها للوقوف على ظروفها وملابسات إصابتها التي أودت بحياتها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط ربة منزل من شرفة منزلها بمنطقة بولاق، ووفاتها في الحال.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين أن المتوفاة ربة منزل تدعى "س .و" في العقد الثالث من العمر، وأنها كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للبقاء بمفردها لفترات طويلة.

وتبين أنه يوم الواقعة فوجئ أهالى المنطقة بها تقفز من شرفة شقتها بالطابق الرابع، لتسقط جثة هامدة، بعد إصابتها بجروح وكسور في مناطق متفرقة من جسدها.