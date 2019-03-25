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الإثنين، 25 مارس 2019 09:17 م
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الاحتلال الإسرائيلى يهاجم مسيرة سلمية شمال رام الله

الإثنين، 25 مارس 2019 08:23 م
الاحتلال الإسرائيلى يهاجم مسيرة سلمية شمال رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحي والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، صوب مسيرة جماهيرية سلمية بالقرب من حاجز المحكمة، الذى يغلق الطريق للوصول إلى مدينة البيرة بمحافظة رام الله.
وكانت مسيرة انطلقت من وسط رام الله دعما واسنادا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، ورفضا لما يتعرضون له ، لا سيما المجزرة التي وقعت أمس في سجن النقب وأدت إلى إصابة العشرات منهم.
وهاجمت قوات الاحتلال المسيرة، فاندلعت مواجهات بالمكان ، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت، فيما رد المواطنون الفلسطينيون بالقاء الحجارة ، وأغلق الشبان الغاضبون الشارع المؤدي إلى حاجز المحكمة بالاطارات المشتعلة والحجارة.


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