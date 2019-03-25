وأوضح نادي الأسير - في بيان اليوم - أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من عدة أنحاء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، و3 آخرين من محافظة بيت لحم ومواطنًا من بلدة بدو في القدس.

في سياق آخر، خط مستوطنون صباح اليوم شعارات عنصرية على جدران وبوابات منزل في منطقة أرض السمار في مدينة القدس.

وأوضح سكان حي أرض السمار أنهم فوجئوا صباحا بخط شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل وأحد الأبواب باللغة العبرية وهي (الانتقام، لن نتخلى عن الدم اليهودي، إضافة إلى رسم نجمة داوود على مركبة).

وفي السياق ذاته، أوضح المواطن "بسام أبو ليل" أحد المتضررين أن المستوطنين قاموا بإعطاب إطارات 28 مركبة في حي السمار، إضافة إلى الشعارات العنصرية، موضحا أن الشرطة حضرت إلى المكان وأخذت البصمات وأزالت الشعارات التي خطت على الفور.