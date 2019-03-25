الإنتهاء من إنارة ميدان بغداد وإنشاء نقاط خدمات مسافرين بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة من أعمال الإنارة والتطوير لميدان قرية بغداد بوسط سيناء ، وإنشاء أماكن خدمات للمسافرين .

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة الحسنة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن ميدان بغداد تمت إنارته بالكامل بمحيط 5 كم، بزرع 200 عامود إنارة قوية ، فضلا عن تجميل وتطوير الميدان بمساحة 6000 متر إنتر لوك أرضيات حجم كبير، و 4000 متر حجم صغير.

وأضاف، أن ميدان قرية بغداد التابع لمركز الحسنة، يعد من أهم الميادين فى وسط سيناء وملتقى طرق للمسافرين من العريش والإسماعيلية لمناطق وسط سيناء، والعاملين فى مناطق سيناء الصناعية ومصانع الأسمنت.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى أنه نظرا لأهمية الميادين تم إنشاء مناطق خدمات للمسافرين، وانتظار سيارت النقل.

وقال إن أعمال تطوير ميدان بغداد، تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وضمن اعمال تطوير بمختلف مناطق مركز الحسنة فى وسط سيناء، لافتا إلى أنه سبق وتم تركيب 4 آلاف كشاف ليد إنارة فى مدينة الحسنة وقراها، وإضاءة كافة الشوارع بمدينة الحسنة، فضلا عن أعمال تحسين شبكات الطرق.