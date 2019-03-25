الإخوان يدافعون عن "بى بى سى" ويحتفون بتقاريرها الكاذبة ضد مصر

كتب محمود العمرى

استمرارا للأكاذيب والادعاءات، وتأكيد على الترابط بينهم، خصصت وسائل إعلام الإخوان الإرهابية التى تبث من تركيا، مساحات واسعة للدفاع عن كذب شبكة "البى بى سي" البريطانية وإعداد أخبار وتقارير ضد الدولة المصرية .

وواصل الإخوانى الذى يعمل فى قناة مكملين محمد ناصر، هجومه على الإعلام المصرى، لدفاعه وكشف الأكاذيب التى نشرتها bbc، ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن البى بى سي تعمل بشكل مهنى للدفاع عن قضيتنا ، ودعم حملاتنا فى الخارج .

واحتفى الإعلامى الإخوانى بالتقارير الكاذبة والغير مهنية، ودعم الشبكة البريطانية للحملة المضادة للدولة المصرية التى يروج لها أنصار الإخوان فى الخارج، ويأتى ذلك استكمالا للترابط الذى يجمع ويؤكد علاقة القناة البريطانية بوسائل الإعلام الإخوانية والدفاع المتبادل بينهما .



قناة مكملين

وبدوره أكد الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن شبكة البى بى سي، والإعلام الغربى دائما يتعامل بتحيز كبير لجماعات وفصيل سياسى إرهابى مثل جماعة الإخوان الإرهابية فى تناول أى قضايا تخص الدولة المصرية .

وأضاف عضو الهيئة الوطنية للصحافة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البى بى سى تؤكد تحيزها لجماعة الإخوان، لافتا أن كل موضوعاتها التى تمس الدولة المصرية تفتقد الدقة والموضوعية والتوازن وتعددية المصادر لحساب الجماعة الإرهابية.

وتابع أن السبب فى ذلك نتيجة أن هناك انحياز لفصيل سياسى هو جماعة الاخوان والجماعات الإرهابية ضد الدولة المصرية ، وهذا الانحياز يترتب عليه غياب هذه الوسيلة الإعلامية للقيم الاخلاقية والمهنية التى فقدت منها تماما.