اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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وزير دفاع الصين يؤكد للسيسى حرص بكين على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر





القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة للضباط المتخصصين.. والتقديم من 1 لـ 15 أبريل





النائب العام يكلف استئناف أسيوط بالتحقيق فى ترويج أكاذيب اختطاف طالبة الأزهر

وزارة الصحة تعلن قائمة بـ 15 دواءً محظور تناولها لأطفال المدارس بعد جرعات الوقاية من الديدان





"تشريعية البرلمان" توافق على تغليظ عقوبة مروجى الأفكار الإرهابية.. وتقر الحبس لعدم الإخطار عن نزلاء المنشآت السياحية





ترامب يوقع مرسوما رئاسيا للاعتراف بضم الجولان لسيادة إسرائيل





الأرصاد: تحسن الجو من الغد وأمطار على السواحل الشمالية وهدوء وارتفاع الحرارة من الأربعاء





سنة حبس للفنان تامر عاشور وكفالة 10 آلاف جنيه لتهربه من الضرائب





تأجيل مباراتىّ الأهلى وصن داونز 24 ساعة.. واتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة القمة فى موعدها 30 مارس