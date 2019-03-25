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الإثنين، 25 مارس 2019 08:44 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 25 مارس 2019 07:45 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، منها تأكيد وزير دفاع الصين حرص بلاده على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر.

 

1
 

وزير دفاع الصين يؤكد للسيسى حرص بكين على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر

 

2
 

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

 

3

الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة للضباط المتخصصين.. والتقديم من 1 لـ 15 أبريل

 

4
 

النائب العام يكلف استئناف أسيوط بالتحقيق فى ترويج أكاذيب اختطاف طالبة الأزهر

 

5

 

وزارة الصحة تعلن قائمة بـ 15 دواءً محظور تناولها لأطفال المدارس بعد جرعات الوقاية من الديدان

 

6
 

"تشريعية البرلمان" توافق على تغليظ عقوبة مروجى الأفكار الإرهابية.. وتقر الحبس لعدم الإخطار عن نزلاء المنشآت السياحية

7
 

ترامب يوقع مرسوما رئاسيا للاعتراف بضم الجولان لسيادة إسرائيل

 

8
 

الأرصاد: تحسن الجو من الغد وأمطار على السواحل الشمالية وهدوء وارتفاع الحرارة من الأربعاء

 

9
 

سنة حبس للفنان تامر عاشور وكفالة 10 آلاف جنيه لتهربه من الضرائب

 

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تأجيل مباراتىّ الأهلى وصن داونز 24 ساعة.. واتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة القمة فى موعدها 30 مارس

 


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