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الإثنين، 25 مارس 2019 04:43 م
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اصحى للكود ابسط في عروض.. عودة قوية لاورنچ وأبوحفيظة

الإثنين، 25 مارس 2019 04:42 م
اصحى للكود ابسط في عروض.. عودة قوية لاورنچ وأبوحفيظة ابو حفيظة
تقرير خاص
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عاد أبو حفيظة مرة أخرى بأغنية مبهجة جديدة وبموسيقى أكثر بهجة، ليقدم عروضا كثيرة في أغنيته الجديدة مع شركة أورنچ والتي انطلقت منذ عدة أيام، وتأتي الأغنية ضمن حملة "عروض للركب" التي بدأها في العام الماضي.
 
الأغنية الجديدة "اصحى للكود.. ابسط في عروض" تتميز بلحن رائع راقص يجعل الجمهور يتفاعل بشدة مع الأغنية والعروض التي تقدمها، ويجعل المشاهدين بالتأكيد لا يفكرون في النوم خاصة بأداء أبو حفيظة الكوميدي الشهير وهو يتنقل بين عدة أماكن يقوم بإيقاظ من يفكر في النوم ليلحق بعروض اورنچ.
 
وبين غرفة عمليات وحقل زراعة وكوافير وأماكن كثيرة منها أتوبيس نقل عام وسينما وقهوة، يتنقل أبو حفيظة على ألحان الأغنية ليرقص ويوقظ الجميع ليستعدوا للعروض الجديدة ويضمن أنها تصل لكل الجمهور.
 
عروض «#012# كل يوم» تكافئ عملاءها بـ3 هدايا يوميا عبارة عن قسائم شراء من مجموعة شركاء اورنچ منها "فورى، كارفور،Otlob ، SWVL، وسينمات رنيسانس، ومصاري، وأمان"، بجانب عروض الباقات اليومية من دقائق وميجابايتس وأضعاف الشحن.
 

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اورنج

ابو حفيظة

اصحى للكود




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