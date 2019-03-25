احالة 73 موظفا بحى وسط للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الإسكندرية جاكلين منير

خلال الجولة المفاجئة بحي وسط، أحال اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية صباح اليوم 73 موظفا بحي وسط، للتحقيق لتغيبهم عن العمل، كما أحال مدير إدارة بحوث الاسكان بحي وسط للتحقيق، لعدم اهتمامه بسير العمل، وعدم أرشفة الملفات بالإدارة، كما شدد السكرتير العام على مدير إدارة الشؤون الادارية بالحي، بالاهتمام بنظافة الحي و ظهوره بالمظهر اللائق له ، كما وجه مدير المشروعات بالحي برفع كفاءة مبنى ديوان عام حي وسط وترميم الأجزاء التالفة به .

و تفقد السكرتير العام المبنى الإداري لحي وسط، وقام بالمرور على الإدارة الهندسية والشئون الإدارية، وإدارة بحوث الاسكان وإدارة خدمة المواطنين، مشددا على ضرورة حسن سير العمل، و تقديم الخدمات للمواطنين وانتظام العاملين مع الارتقاء بمستوى الأداء، كما تفقد أوضاع الموظفين و استمع الي مطالبهم و مشكلاتهم، واستمع لشكاوى المواطنين رواد الحي ووجه مديري الادارات بحل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين، كما أمر بالاهتمام في الصيانة المستمرة، وإعادة تأهيل المبنى ليتناسب مع مكانه الاسكندرية كعروس للبحر الأبيض المتوسط، ولكى يتمكن العاملين من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

خلال لقائه بمديري الادارات بالحي، وجه السكرتير العام بضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات بالحي والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، مؤكدا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض والارتقاء بتقديم الخدمات للمواطنين، كما اكد على الموظفيين بحسن التعامل مع المواطنين وتأمين كافة احتياجاتهم؛ مشيرا الي أن ذلك يعد جزء من منظومة كبيرة متكاملة هدفها الأساسي والأكبر هو خدمة المواطنين والتسهيل عليهم في استقبال واستلام الشكاوي وتنفيذ متطلباتهم في أسرع وقت ممكن، رافق السكرتير العام خلال الجولة؛ عادل جابر مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة و محمد سعد سكرتير عام حي وسط.