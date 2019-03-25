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الإثنين، 25 مارس 2019 08:48 م
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إزالة تعديات على أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف شرق الإسكندرية

الإثنين، 25 مارس 2019 07:29 م
إزالة تعديات على أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف شرق الإسكندرية حملة إزالة - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شن حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية تحت قيادة اللواء عادل سلامة حملة إزالة الإثنين؛ تم خلالها تنفيذ قرار إزالة فورى صادر فى حق أعمال مخالفة تُعد تعديًا على أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية "سور خرسانى على مسطح 200م2" بعزبة العرب الكبرى؛ كما تم تنفيذ قرار آخر صادر بفك شدة خشبية "مُقامة على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية" بعزبة حوض 12.

وتشكلت الحملة من لجنة الإزالة تحت إشراف المهندس مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ ومدير إدارة إشغال الطريق وممثل عن إدارة المشروعات وتمت إزالة كل التعديات.

تأتى الحملات بناءً على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة مافيا التعديات على الأراضى بشتى أحياء المحافظة.

 

 

 


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