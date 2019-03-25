أول صور من موقع سقوط صاروخ على منزل بتل أبيب

نشرت وكالة الأنباء رويترز أول صور من موقع سقوط صاروخ من قطاع غزة على بيت بتل أبيب مما أدى إلى إصابة 7 إسرائيليين.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بالرد بقوة ضد حركة حماس على خلفية الصاروخ الذى أطلق من قطاع غزة وسقط فى شمال أبيب صباح اليوم الإثنين.