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أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

الإثنين، 25 مارس 2019 09:58 ص
أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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شهدت عدة مناطق متفرقة بالمحافظات، سقوط أمطار على أغلب الأنحاء، وسط توقعات بطقس غير مستقر اليوم الإثنين، حيث امتدت الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء، أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة .

 


 

 


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