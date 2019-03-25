أصلى جالسا فهل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟.. تعرف على رد الأزهر

كتب لؤى على

أصلي جالسًا فهل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:

إن للصلاة أركانا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها من هذه الأركان أداؤها من قيام إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذي يؤديها قادر علي القيام دل علي ذلك قول نبينا – صلي الله عليه وسلم – " صل قائما " فإذا عجز عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود وإذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر علي القيام البعض الأخر من الأركان قام فيما كان قادرا عليه وجلس فيما عجز عن القيام.

ومن ثم إذا كان المصلي قادرا علي الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسا.