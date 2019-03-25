أسهم العقارات والسلع تدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.60% رابحا عدد 15.79 نقطة ليغلق عند مستوى 2634.29 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 145.5 مليون سهم محققة ما قيمته 178.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2780 صفقة لـ 32 سهما، وارتفع 17 سهما، فيما انخفض 13 سهما، واستقر سهمين.

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.44%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.10%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 13.43%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 9.43%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.18%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 3.62%.