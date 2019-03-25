video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم العقارات والسلع تدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بختام التعاملات

الإثنين، 25 مارس 2019 02:14 م
أسهم العقارات والسلع تدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بختام التعاملات بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.60% رابحا عدد 15.79 نقطة ليغلق عند مستوى 2634.29 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 145.5 مليون سهم محققة ما قيمته 178.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2780 صفقة لـ 32 سهما، وارتفع 17 سهما، فيما انخفض 13 سهما، واستقر سهمين.
 
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.44%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.10%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 13.43%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 9.43%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.18%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 3.62%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة