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الإثنين، 25 مارس 2019 01:45 م
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أسعار الذهب ترتفع جنيهين بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ633 جنيها للجرام

الإثنين، 25 مارس 2019 01:26 م
أسعار الذهب ترتفع جنيهين بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ633 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 مارس 2019 زيادة بقيمة جنيهين، حيث سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجاً فى مصر 633 جنيها للجرام حتى الآن.
 

ارتفاع أسعار الذهب في مصر جاء نتيجة صعود سعر أوقية الذهب عالميا بنسبة 1.2% لتصعد الأوقية إلى 1318 دولار حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 542.57 جنيها.

 

عيار 21: 633 جنيها.

 

عيار 24: 723 جنيها.

 

الجنيه الذهب: 5064 جنيها.

 

الأوقية: 1318 دولار

 

سعر الذهب فى مصر شهد الأيام القليلة الماضية انخفاض ملحوظ نتيجة التراجع الذى شهده سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية في مصر، لكن الزيادة في الأسعار العالمية دفع الذهب للصعود في مصر.

 

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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