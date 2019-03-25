video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أبو الغيط يناقش سبل تعزيز الدعم العربى لخطط التنمية الصومالية

الإثنين، 25 مارس 2019 02:39 م
أبو الغيط يناقش سبل تعزيز الدعم العربى لخطط التنمية الصومالية أحمد أبو الغيط
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

 

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الدكتورة فوزية أبا بكر وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.
 
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام،  بأن أبو الغيط أكد للوزيرة الصومالية التزام جامعة الدول العربية بالوقوف مع الصومال قيادةً وحكومةً وشعباً واستمرارها في تقديم كل ما يلزم من مساهمة في دعم الصومال، فيما أعربت الوزيرة الصومالية من جانبها عن كامل تقدير الحكومة الصومالية للجهود التي تقوم بها الجامعة العربية دعماً للقطاع الصحي بالصومال، مشيرةً إلي أن هذا الجهد يأتي كإضافة هامة للجهود الأخرى التي تستمر الجامعة في تقديمها دعماً لبلادها، ومن بينها توفير سيارات إسعاف للحكومة الفيدرالية، ودعم قطاع التعليم الصومالي، ومساعدة الصومال في جهوده لإعفائه من ديونه الخارجية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرة الصومالية أشارت أيضاً إلى اهتمام الجانب الصومالي بالاستفادة من دعم الجامعة لتدريب الكوادر البشرية وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الصحية بما يمكن من رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وهو ما أكد الأمين العام التزام الجامعة العربية بالاستمرار في تقديمه وفق الاحتياجات والاولويات المحددة التي يطلبها الجانب الصومالي.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

قبل أيام من انعقاد القمة العربية بتونس.. متحدث الجامعة العربية: 20 ملفا يناقشها جدول الأعمال أبرزها القضية الفلسطينية.. السفير محمود عفيفى: القمم تؤكد عروبة الجولان.. وعودة سوريا للجامعة لم يطرح بشكل رسمى

الجامعة العربية

ابو الغيط

الصومال

القاهرة

اخبار مصر

اخر اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة