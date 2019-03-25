أبو الغيط يناقش سبل تعزيز الدعم العربى لخطط التنمية الصومالية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الدكتورة فوزية أبا بكر وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد للوزيرة الصومالية التزام جامعة الدول العربية بالوقوف مع الصومال قيادةً وحكومةً وشعباً واستمرارها في تقديم كل ما يلزم من مساهمة في دعم الصومال، فيما أعربت الوزيرة الصومالية من جانبها عن كامل تقدير الحكومة الصومالية للجهود التي تقوم بها الجامعة العربية دعماً للقطاع الصحي بالصومال، مشيرةً إلي أن هذا الجهد يأتي كإضافة هامة للجهود الأخرى التي تستمر الجامعة في تقديمها دعماً لبلادها، ومن بينها توفير سيارات إسعاف للحكومة الفيدرالية، ودعم قطاع التعليم الصومالي، ومساعدة الصومال في جهوده لإعفائه من ديونه الخارجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرة الصومالية أشارت أيضاً إلى اهتمام الجانب الصومالي بالاستفادة من دعم الجامعة لتدريب الكوادر البشرية وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الصحية بما يمكن من رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وهو ما أكد الأمين العام التزام الجامعة العربية بالاستمرار في تقديمه وفق الاحتياجات والاولويات المحددة التي يطلبها الجانب الصومالي.