وفاة طالبة تناولت دواء بالخطأ بمركز الفشن ببنى سويف

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة اليوم الأحد داخل مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف بعد تناولها دواء بالخطأ بمنزلها.

تلقى اللواء أشرف عز العرب ، مدير أمن بنى سويف ، إخطارا من العقيد هشام لطفى مأمور مركز شرطة الفشن بوفاة " زينب . ج 15 سنة طالبة، مقيمه بقرية الفنت دائرة المركز، فور وصولها المستشفى المركزى ، وتبين من تحريات الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن وسؤال " جمال . م ،59 سنة فلاح، والد المتوفاة، ووالدتها أمال . ع - 55 سنة، ربة منزل، أن نجلتهما شكت من صداع فى رأسها فتناولت أقراص دواء مجهولة المصدر عن طريق الخطأ وشعرت بعدها بإعياء شديد وتم نقلها للمستشفى ، تم تحرير محضر بالواقعه، و باستدعاء مفتش الصحة لفحص جثة المتوفاة، تضمن تقريره عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وصرحت النيابة بدفن الجثة .