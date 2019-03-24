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وفاة طالبة تناولت دواء بالخطأ بمركز الفشن ببنى سويف

الأحد، 24 مارس 2019 08:16 م
وفاة طالبة تناولت دواء بالخطأ بمركز الفشن ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة اليوم الأحد داخل مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف بعد تناولها دواء بالخطأ بمنزلها.

 تلقى اللواء أشرف عز العرب  ، مدير أمن بنى سويف ،  إخطارا من  العقيد هشام لطفى مأمور مركز شرطة الفشن بوفاة  " زينب  .  ج  15 سنة طالبة، مقيمه بقرية الفنت دائرة  المركز، فور وصولها المستشفى المركزى ، وتبين من تحريات الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن وسؤال   " جمال . م ،59 سنة فلاح،  والد المتوفاة، ووالدتها أمال . ع - 55 سنة،  ربة منزل، أن نجلتهما شكت من صداع فى رأسها فتناولت أقراص دواء مجهولة المصدر عن طريق الخطأ  وشعرت بعدها بإعياء شديد وتم نقلها للمستشفى ، تم تحرير محضر بالواقعه، و باستدعاء مفتش الصحة لفحص  جثة المتوفاة، تضمن  تقريره عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وصرحت النيابة بدفن الجثة .

 

 

 


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