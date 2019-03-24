وزير النفط العمانى يبدى سعادته بالمشاركة فى مشروع مصفاة بسريلانكا

رويترز

قال وزير النفط العمانى محمد بن حمد الرمحى، اليوم، الأحد، إنه سعيد بالمشاركة فى مشروع مصفاة مزمع على الساحل الجنوبى لسريلانكا.

وفى وقت سابق انضم الوزير لرئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، لوضع حجر أساس المصفاة التي تتكلف 3.85 مليار دولار وقد تصبح أكبر استثمار أجنبي مباشر في البلد، لكن السجال بشأن من سيبني المنشأة ويديرها ألقى بظلاله على المراسم.

وفي البداية قالت كولومبو إن وزارة النفط العمانية تعتزم تملك 30 % فى المصفاة التي ستقام قرب ميناء يتكلف 1.4 مليار دولار في هامبانتوتا وتسيطر عليه شركة تشاينا مرشنتس بورت هولدينجز.

لكن يوم الأربعاء نفت عمان معرفتها بأنها ستشارك فى مشروع بناء المصفاة على الساحل الجنوبى لسريلانكا.

غير أن حضور الوزير العماني وتصريحاته خلال وضع حجر الأساس تشير إلى أن الأمور قد تكون عادت لمسارها رغم عدم وجود إشارة واضحة حتى الآن بأن السلطنة ستستحوذ على حصة.