وزير الكهرباء يتفقد إحدى الشركات المصرية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع

كتبت رحمة رمضان

توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى منطقة السادس من أكتوبر فى زيارة تفقدية لمصنع شركة جلوبال ترونيكس المختصة بصناعة عدادات الكهرباء، وتضمنت الزيارة مصنع العدادات، خطوط إنتاج الشركة، معامل الاختبارات والبحوث والتطوير، وشبكة الطاقة الشمسية الذاتية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، التى تقود عمليات التطوير والبحث العلمى بالشركة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وفى خلال الزيارة استمع الدكتور شاكر إلى شرح تفصيلي من الدكتور هانى عسل رئيس مجلس ادارة شركة جلوبالترونيكس تضمنت نبذة عن تاريخ الشركة وأحدث منتجاتها ، كما تم استعراض عدد من الآليات الجديدة لشحن العداد مسبق الدفع.

وخلال استعراضهم لخطط وبرامج الشركة لخدمة المواطن المصرى، أعلن مسئولو الشركة أنها نجحت فى الانتهاء من تطوير خاصية شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق المحمول، الشئ الذى يغنى المواطن عن الذهاب لمركز شحن ، كما أنها تتيح للعميل معرفة رصيده والمتابعة الدقيقة للاستهلاك والشحن الفورى.

كما شاهد الوزير شبكة الطاقة الشمسية الذاتية التي تستخدمها الشركة لتوفير للطاقة المستخدمة، وأشاد بتلك الخطوة التى تتماشى مع خطة مصر 2030 بالاعتماد على مصادر متنوعة للطاقة.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدد، أهمية تعميق التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية وطنية تعمل بأحدث التكنولوجيات العالمية مشيراً إلى أهمية و ضرورة الاعتماد علي التصنيع المحلي والمعرفة الفنية المحلية وتوطين التكنولوجيا العالمية

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادت الكهربائية ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولاتقل مطلقا عن نظيراتها العالمية من خلال معرفة فنية خالصة ومصممة لحل جميع المشاكل الفنية الخاصة بمصر بما يميزها عن المنتج المستورد من الخارج الذي لايتناسب احيانا مع المتطلبات المحلية.

وتأتى هذه الزيارة في إطار تشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا الوطنية، والاطمئنان على قدرة مصانعها الوطنية لتلبية احتياجات منظومة الكهرباء الحديثة والشبكة الذكية التى تتبناها وتنفذها وزارة الكهرباء.