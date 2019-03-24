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وزير الخزانة البريطانى ينفى محاولة الإطاحة بماى من رئاسة الحكومة

الأحد، 24 مارس 2019 10:00 م
وزير الخزانة البريطانى ينفى محاولة الإطاحة بماى من رئاسة الحكومة فيليب هاموند وزير الخزانة البريطانى
لندن /أ ش أ /
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نفى وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند، مشاركته فى محاولات داخل الحكومة وحزب المحافظين للإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماى من منصبها مع تعثر الاتفاق على خطة بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند - فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد- إن الحديث عن السعى للإطاحة بماى ، هو شيء "أنانى فى هذا الوقت"، مضيفا أن تغيير رئيسة الوزراء لن يحل المشكلة.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن محاولات من داخل الحكومة للإطاحة بماي، وذُكر اسم هاموند من بين المجموعة التى تسعى لذلك، ورفض وزير الخزانة تحديد ما إذا كان زملاؤه طلبوا منه المساعدة فى هذا الأمر.

وبينما تسعى ماى لتقريب وجهات النظر والحصول على التأييد لخطتها لـ"بريكست"، فى اجتماع لها مع مجموعة من المتمردين البارزين فى حزب المحافظين، وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ورئيس مجموعة البحث الأوروبية جاكوب ريس موج، رجّح هاموند ألا تتمكن ماى من تمرير خطتها فى مجلس العموم مرة أخرى.

ورفض البرلمان البريطانى مرتين، هذا العام، خطة ماى للانسحاب، بسبب الخلاف حول مسألة "شبكة الأمان"، حيث يرفض المناهضون للاتحاد الأوروبى البقاء فى الاتحاد الجمركي، بينما يرفض الأيرلنديون الفصل الحدودى بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وأثار رفض المشرّعين لخطة ماى مخاوف من انسحاب لندن بدون اتفاق مع بروكسل، الأمر الذى أبدى النواب رفضهم له أيضا، فى تصويت غير ملزم، أُجرى هذا الشهر.


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