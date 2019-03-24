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وزير الخارجية السويسرى: سندعم التعاون الدولى مع مصر خلال الفترة المقبلة

الأحد، 24 مارس 2019 07:14 م
وزير الخارجية السويسرى: سندعم التعاون الدولى مع مصر خلال الفترة المقبلة كاسيس وزير خارجية سويسرا وسامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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أكد  وزير الخارجية سامح شكرى ،  أنه بحث مع نظيره السويسرى عدد من الملفات الإقليمية والهجرة غير الشرعية ، مؤكدا أن سويسرا شريك مهم ولديه قدرات ونتطلع لإيجاد مجالات أخرى للتعاون وتعزيز التعاون المصرى السويسرى.

جاء  فى  المؤتمر الصحفى المشترك بين شامح شكرى ، ونظيره السويسرى إيجنازيو كاسيس ، الذى أكد  أنه قام بزيارة للمتحف المصرى وهرم سفارة برفقة الدكتور زاهى حواس، موضحا أن سويسرا لديها حوار سياسى مع القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعتمد على محاور رئيسية أولها النمو الاقتصادى والحد من ظاهره الهجرة غير الشرعية وحقوق الانسان.

وأكد وزير خارجية سويسرا ، أن بلاده تحتفل بمرور 110 عام على العلاقات المشتركة مع مصر، مشيرا إلى أن بلاده سوف تدعم التعاون الدولى مع مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه يتطلع لإيجاد الطريقة المثلى للتعاون مع السلطات المصرية.

 


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