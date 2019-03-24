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وزير الخارجية الأردنى يدين الهجوم المسلح الذى استهدف قرية بمالى

الأحد، 24 مارس 2019 09:34 ص
وزير الخارجية الأردنى يدين الهجوم المسلح الذى استهدف قرية بمالى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ
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أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى ، اليوم الأحد ، الهجوم المسلح الذى استهدف قرية أوغوساغو فى وسط مالى أمس ، وأسفر عن سقوط مئات القتلى.
وقال الصفدى - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - "ندين الهجوم الإرهابي الجبان الذي ذهب ضحيته عشرات الأبرياء في مالي. أحر التعازي للأشقاء بالضحايا رحمهم الله وأنعم على الجرحى بالشفاء.. نقف معا ضد الإرهاب وظلاميته".
وكان 110 أشخاص قد لقوا مصرعهم ، أمس السبت، جراء الهجوم المسلح الذي استهدف رعاة الماشية من قومية فولاني في قرية أوغوساغو بوسط مالي.


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