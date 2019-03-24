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الأحد، 24 مارس 2019 02:51 م
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بحضور رئيس الاتحاد الدولى للاتصالات ..

وزير الاتصالات يوقع اتفاق استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو

الأحد، 24 مارس 2019 02:27 م
وزير الاتصالات يوقع اتفاق استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد
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يوقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهولين زاو رئيس الاتصالات الدولى للاتصالات، صباح غد الاثنين، اتفاقية استضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية 2019، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر القادم. 
 
وتتمتع مصر بمكانة متميزة ومرموقة داخل الاتحاد الدولى للاتصالات، حيث تعد من الدول المؤسسة للاتحاد، وكذلك من الدول التى يعتمد عليها سكرتارية الاتحاد لقيادة الصف الإفريقي في المحافل الدولية وللدفاع عن مصالحها، وينظم الحدث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
 
ويأتى انعقاد المؤتمر فى مصر، وسط ملفات هامة منها تحديد المعايير النموذجية القياسية للجيل الخامس، ومنها جزء متعلق بتقنيات الراديو ومعايير الهواتف الذكية والأجهزة التقنية أيضا التى تعمل عبر هذه التقنية والترددات والمحطات اللازمة للخدمة وذلك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 
 
 

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