هبوط طائرتين اضطراريا بمطار أسوان بدلاً من الأقصر لسوء الأحوال الجوية

أسوان – عبد الله صلاح

اضطرت رحلتا طيران قادمتين من مطار القاهرة الدولى، إلى الهبوط بمطار أسوان الدولى، بدلاً من مطار الأقصر الدولى، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

كانت الرحلة الأولى، والتى تحمل رقم (062) انطلقت من مطار القاهرة فى تمام الساعة الخامسة صباحاً، والمقرر وصولها مطار الأقصر فى تمام الساعة السادسة صباحاً، إلا أن سوء الأحوال الجوية جنوب مصر وخاصة فى محافظة الأقصر، دفع قائد الرحلة الجوية إلى الهبوط بمطار أسوان الدولى بدلاً من مطار الأقصر، نظراً لانعدام الرؤية بسبب الشبورة الترابية، وأيضاً تكرر الموقف مع الرحلة الثانية التى تحمل رقم (231)، والتى انطلقت من مطار القاهرة فى تمام الساعة 5:55 صباحاً، والمقرر وصولها مطار الأقصر فى تمام الساعة 6:55 صباحاً، إلا أن سوء الأحوال الجوية، دفع قائدها أيضاً للهبوط اضطرارياً بمطار أسوان.

وينتظر ركاب الطائرتان العالقين بصالات مطار أسوان الدولى، استقرار الأحوال الجوية فى الملاحة الجوية بمطار الأقصر، لاستئناف رحلتهما إلى مدينة الأقصر.

وفى سياق متصل، يشهد مطار أسوان الدولى، انتظام رحلاته من وإلى القاهرة، رغم الشبورة الترابية التى غطت سماء أسوان صباح اليوم.