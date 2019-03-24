video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هبوط طائرتين اضطراريا بمطار أسوان بدلاً من الأقصر لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 24 مارس 2019 01:22 م
هبوط طائرتين اضطراريا بمطار أسوان بدلاً من الأقصر لسوء الأحوال الجوية مطار اسوان الدولى
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق
اضطرت رحلتا طيران قادمتين من مطار القاهرة الدولى، إلى الهبوط بمطار أسوان الدولى، بدلاً من مطار الأقصر الدولى، نتيجة سوء الأحوال الجوية.
 
كانت الرحلة الأولى، والتى تحمل رقم (062) انطلقت من مطار القاهرة فى تمام الساعة الخامسة صباحاً، والمقرر وصولها مطار الأقصر فى تمام الساعة السادسة صباحاً، إلا أن سوء الأحوال الجوية جنوب مصر وخاصة فى محافظة الأقصر، دفع قائد الرحلة الجوية إلى الهبوط بمطار أسوان الدولى بدلاً من مطار الأقصر، نظراً لانعدام الرؤية بسبب الشبورة الترابية، وأيضاً تكرر الموقف مع الرحلة الثانية التى تحمل رقم (231)، والتى انطلقت من مطار القاهرة فى تمام الساعة 5:55 صباحاً، والمقرر وصولها مطار الأقصر فى تمام الساعة 6:55 صباحاً، إلا أن سوء الأحوال الجوية، دفع قائدها أيضاً للهبوط اضطرارياً بمطار أسوان.
 
وينتظر ركاب الطائرتان العالقين بصالات مطار أسوان الدولى، استقرار الأحوال الجوية فى الملاحة الجوية بمطار الأقصر، لاستئناف رحلتهما إلى مدينة الأقصر.
 
وفى سياق متصل، يشهد مطار أسوان الدولى، انتظام رحلاته من وإلى القاهرة، رغم الشبورة الترابية التى غطت سماء أسوان صباح اليوم.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شبورة ترابية تغطى سماء محافظة أسوان

مطار اسوان

مطار الاقصر

مطار القاهره

سوء الاحوال الجويه

شبوره ترابيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة