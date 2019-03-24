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نائب وزير التخطيط لـ " البرلمان ":توثيق 1133 مشروعا بتكلفة 311 مليار جنيه

الأحد، 24 مارس 2019 06:54 م
نائب وزير التخطيط لـ " البرلمان ":توثيق 1133 مشروعا بتكلفة 311 مليار جنيه الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين
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قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، إن هناك مبلغ مخصص للمشروعات المتعثرة بقيمة 5 مليار و400 مليون جنيه، وإنه تم عمل توثيق للمشروعات، حيث تم توثيق 1133 مشروع بتكلفة 311 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة ، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018.

وأشارت نائب وزير التخطيط ، إلى أنه تم إعداد منظومة قياس الأداء وهى منظومة متكاملة الكترونية مربوطة برؤية مصر 2030، وتم ربط 33 وزارة ومجلس الوزاراء فى هذه المنظومة الالكترونية، ليكون هناك مستودع بيانات مع هيئة الرقابة الإدارية ويمكن من خلالها معرفة من هم المواطنين المستحقين للدعم".

فيما قال جميل حلمى، مساعد وزير التخطيط للمتابعة، إن الإصلاح الاقتصادى والإدارى الذى تقوم به الدولة خلال الفترة الماضية كان مهم جدا، وذلك لأنه كان هناك فجوة فى البنية الأساسية فى مصر بحوالى 450 مليار جنيه، وبالتالى تم صرف 735 مليار جنيه فى 4 سنوات، وكل المشروعات تشملها الخطة الاستثمارية، فكل مشروع له دراسة جدوى ليضم فى الخطة، "ليعزز قدرتنا على المتابعة، وهناك طفرة فى منظومة التخطيط والمتا

 


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