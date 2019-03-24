"مياه شرب أسوان": اعتماد 10 شهور مكافأة للعاملين ورفع الحافز لـ 25% لجهودهم

أسوان ندى سليم

أعلن المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، عن إعتماد 10 شهور مكافأة أداء للعاملين بالشركة، على أساسى 2014/6/30، و رفع الحافز بنسبة 25 %، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحسين المستوى المادى للعاملين، خلال فترة انعقاد ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان.

وأكد رئيس الشركة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على أن جميع العاملين بالشركة تلقوا الشكر والتقدير من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لدورهم في إظهار أسوان بشكل حضاري خلال فترة انعقاد الملتقى.