موجز أخبار 10 مساء.. تغريم الزمالك 200 ألف جنيه وإحالة رئيسه للجنة الانضباط

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على موقعه الرسمى، تغريم نادى الزمالك 200 ألف جنيه بسبب التصريحات المسيئة ضد لجنة الحكام. كما قرر مجلس الجبلاية إحالة رئيس نادى الزمالك للجنة الانضباط بسبب تصريحاته ضد لجنة الحكام برئاسة عاصم عبد الفتاح.

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أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على موقعه الرسمى، تغريم نادي الزمالك 200 ألف جنيه بسبب التصريحات المسئية ضد لجنة الحكام.

تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود، مع استمرار هيئة الإذاعة البريطانية BBC فى التطاول والتحريض على مصر، وتبنى خطاب جماعة الإخوان الإرهابية.

أسدل الستار على التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فيديو سيتم بثه على بعد قليل على موقعها الرسمى تفاصيل اليوم الأول فى الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى

ودع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، بمطار القاهرة، عائدا إلى العراق، بعد أن اجرى زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين.

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية ليس بدعة، وتحدث فى دول العالم المتقدم والثالث، وهناك دساتير تم تغيرها خلال عام وعامين، مضيفًا : "الدستور شأن محلى يتواكب مع المرحلة والاستقرار، وكنت أتمنى أن يكون هذه الدستور جديدا، ويتم تعديل دستور 2014 بشكل كامل وخاصة مع الانطلاقة الجديدة وحالة التنمية والإصلاح الاقتصادى، ولكن التعديلات بهذا الشكل قاصرة على أمور بسيطة، ولذا لا بد من دستور يتواكب مع هذه الحالة والمرحلة"، مشيرًا إلى أن دستور 2014 تم وضعه فى حالة من الضغط.

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تخصيص 5 مليار جنيه، لإعادة خط السكك الحديد الواصل بين مركز الخارجة وتحديدا من منطقة أبو طرطور وحتى مينا سفاجا بالبحر الأحمر.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراء مناقصة رقم 12 لشراء زيت الطعام، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت، وسيتم البت فى العروض يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم شحن الكميات التى سيتم التعاقد عليها فى الفترة من 1 إلى 20 مايو المقبل.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه بحث مع نظيره السويسرى عدد من الملفات الإقليمية والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن سويسرا شريك مهم ولديه قدرات ونتطلع لإيجاد مجالات أخرى للتعاون وتعزيز التعاون المصرى السويسرى.

قال وزير الخارجية السويسرى إيجنازيو كاسيس، أن مصير أموال مبارك المجمدة مرتبط بالقضاء السويسرى، ولا يمكننا أن نتدخل، مشددا أن الملف كاملا لا يزال بيد القضاء ولا يمكننا التدخل.

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، أن هناك مبلغ مخصص للمشروعات المتعثرة بقيمة 5 مليار و400 مليون جنيه، وإنه تم عمل توثيق للمشروعات، حيث تم توثيق 1133 مشروع بتكلفة 311 مليار جنيه.

بولوليكاشفيلى يشيد ببرنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة:نموذج يمكن أن تحتذيه باقى الدول

‏استقبل سامح شكرى نظيره السويسرى إيجنازيو كاسيس بمقر وزارة الخارجية لبحث سُبل تعزيز مجمل العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.