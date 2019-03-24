video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأحد، 24 مارس 2019 01:00 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة
إضافة تعليق

نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها  توقعات الأرصاد بسقوط أمطار غدا على شمال البلاد تمتد للقاهرة

 

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء قد تمتد لمناطق من القاهرة والوجه البحرى .

 

مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر وسويسرا فى مقر وزارة الخارجية اليوم

يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة اليوم الأحد، مع إيجنازيو كاسيس وزير خارجية سويسرا، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو بكورنيش النيل يعقبها مؤتمر صحفى.

 

وزير التنمية المحلية: لن أسمح بوجود فاسد فى أى منصب.. ومكتبى مفتوح

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه لن يسمح بوجود أى موظف فاسد فى أى منصب، وأن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين للإبلاغ عن أى فساد أو أى شكوى.

 

شاهد فى دقيقة.. استعدادات القاهرة لكأس الأمم الأفريقية

تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء بتجهيز محيط الاستادات، أو الأماكن التى تستضيف الوفود.

 

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بالقطارات بسبب الصيانة وتطوير الإشارات

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2019، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات 

 

السيسى يستقبل ملك الأردن لدى وصوله مطار القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن فى زيارة للبلاد تستغرق يوما واحدا، وكان فى استقباله بالمطار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وزير التنمية المحلية: يوجد طابور خامس يحاول هدم ما تبنيه الدولة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك بعض الأشخاص يتعمدون تشويه المشروعات التى تقيمها الدولة، قائلا: "نحن نسعى لإرضاء المواطن ونجرى مشروعات تنموية كثيرة ولكن هناك طابور خامس يحاول هدم ما تبنيه الدولة".


إضافة تعليق




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة