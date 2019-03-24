موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد بسقوط أمطار غدا على شمال البلاد تمتد للقاهرة

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء قد تمتد لمناطق من القاهرة والوجه البحرى .

مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر وسويسرا فى مقر وزارة الخارجية اليوم

يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة اليوم الأحد، مع إيجنازيو كاسيس وزير خارجية سويسرا، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو بكورنيش النيل يعقبها مؤتمر صحفى.

وزير التنمية المحلية: لن أسمح بوجود فاسد فى أى منصب.. ومكتبى مفتوح

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه لن يسمح بوجود أى موظف فاسد فى أى منصب، وأن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين للإبلاغ عن أى فساد أو أى شكوى.

شاهد فى دقيقة.. استعدادات القاهرة لكأس الأمم الأفريقية

تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء بتجهيز محيط الاستادات، أو الأماكن التى تستضيف الوفود.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بالقطارات بسبب الصيانة وتطوير الإشارات

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2019، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات

السيسى يستقبل ملك الأردن لدى وصوله مطار القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن فى زيارة للبلاد تستغرق يوما واحدا، وكان فى استقباله بالمطار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير التنمية المحلية: يوجد طابور خامس يحاول هدم ما تبنيه الدولة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك بعض الأشخاص يتعمدون تشويه المشروعات التى تقيمها الدولة، قائلا: "نحن نسعى لإرضاء المواطن ونجرى مشروعات تنموية كثيرة ولكن هناك طابور خامس يحاول هدم ما تبنيه الدولة".