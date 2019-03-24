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الأحد، 24 مارس 2019 02:48 م
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مقتل 41 حوثيا بينهم قيادى فى مواجهات مع الجيش اليمنى بالضالع

الأحد، 24 مارس 2019 02:46 م
مقتل 41 حوثيا بينهم قيادى فى مواجهات مع الجيش اليمنى بالضالع ميليشيا الحوثى
أ ش أ
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قُتل 41 حوثيا بينهم قيادى ميدانى فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى جبهة دمت شمالى الضالع.
وقال مصدر عسكرى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم /الأحد/ إن: "القيادى الحوثى المدعو /عبدالله الحاورى/ قتل مع 40 عنصرا من ميليشيا الحوثى فى المعارك التى اندلعت عقب هجومهم على مواقع قوات الشرعية، فى (محقن والقدم وبيت اليزيدى والحقب) جنوب مدينة دمت.
من جانبها.. قالت مصادر ميدانية، إن ميليشيا الحوثى تركت عشرات الجثث لقتلى من عناصرها مرمية فى شعاب ووديان محقن وكرش وسيلة المخطة، فيما نقلت 15 جثة إلى مستشفى النجار بمدينة دمت. 
وكانت قوات الجيش اليمنى قد أسرت 8 عناصر من ميليشيات الحوثى أثناء محاولة تسلل جنوبي دمت.


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