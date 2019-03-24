مقتل 11 شخصا جراء صاعقة رعدية جنوب غربى الكونغو الديمقراطية

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أعلن مصدر شرطى فى الكونغو الديمقراطية عن مقتل 11 شخصا؛ بينهم 8 طلاب، جراء صاعقة رعدية ضربت مدرسة كاثوليكية فى "كيكويت" وهى بلدة تقع فى جنوب غرب الكونغو الديمقراطية.

وقال الرائد "جان لوا" قائد اللجنة الفرعية من ماسامبا إلى كيكويت ثانى أكبر مدينة فى مقاطعة كوانجو الجنوبية الغربية - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، إن 7 أشخاص لقوا حتفهم عندما ضرب البرق المارة خارج مدرسة "كيس كينزامبى" قبل أن ينتشر إلى الفصول الدراسية.. مضيفا أن 4 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى قد توفوا متأثرين بجراحهم، مما يجعل اجمالى الضحايا 11 قتيلا و4 جرحى بسبب الصواعق الرعدية.