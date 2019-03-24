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مقتل جندى هندى لتعرضه لإطلاق نار من قبل القوات الباكستانية بكشمير

الأحد، 24 مارس 2019 10:47 ص
مقتل جندى هندى لتعرضه لإطلاق نار من قبل القوات الباكستانية بكشمير الجيش الهندى
أ ش أ
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قتل جندى هندى جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الجيش الباكستانى بقطاع "بونش" على خط المراقبة فى إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين.
وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأحد أن الجندى هارى واكر قد توفى فى مستشفى الجيش التى كان يعالج بها متأثرا بالجروح الخطيرة التى لحقت به فى إطلاق النار.
وأضافت القناة الهندية أن القوات الباكستانية انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من 100 مرة على طول خط المراقبة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس وحده.
كانت التوترات قد تصاعدت بين الهند وباكستان الشهر الماضي بعدما شنت الهند غارات جوية داخل باكستان قالت إنها استهدفت مقار جماعة متطرفة وذلك إثر هجوم على القوات الهندية في كشمير في 14 فبراير ما أسفر عن مقتل 40 منهم. 
يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".


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