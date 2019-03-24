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الأحد، 24 مارس 2019 07:03 م
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معاشات استثنائية لعدد من ضباط الصف المتطوعين والجنود السابقين بالقوات المسلحة

الأحد، 24 مارس 2019 05:10 م
معاشات استثنائية لعدد من ضباط الصف المتطوعين والجنود السابقين بالقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 154 لسنة 2019 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.
 
وجاءت المادة الاولي من القرار  المنشور بالجريدة الرسمية: يمنح معاشاً استثنائياً مقداره 750 جنيها شهرياً لكل من ضباط الصف والجنود السابقين المذكورين والمنتهي خدمتهم وهم: أحمد حلمي أحمد المسلكاوي ( رقيب ) وإسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم ( رقيب ) ومحمد عوض شحاته عبدالفتاح ( رقيب ) والمجندين محل ابراهيم ارمانيوس عبدالمسيح ومحمد عبدالرحمن محمود هلال وبهاء طه محمد البسراوي بركات ومحمد محمد علي محمد محمد البحراوي وكيرلس اسحق كامل ناشد ومصطفي محمد عبدالرحمن الملاح  ومحمود أحمد محمد احمد الطويل وحسين مصطفي محمد حسن وخالد عبداللطيف عبدالجليل زعير وخالد برسي عبده مصري ومحمد صلاح محمد عبدالغني واحمد محمد حامد محمد ، ومحمد عماد محمد الشاذلي وطاهر أبوزيد محمد ابوزيد ومحمود فهيم شحاته الطنطاوي محمد.
 
كما جاءت المادة الثانية : يمنح معاشاً استثنائياً مقداره 750 جنيهاً للمستحقين من ضباط الصف المتطوعين المتوفين بعد إنهاء خدمتهم وهم: مصباح محمد عبدالسلام أحمد ( رقيب ) ومحمد طه احمد السيد ( رقيب ) وصبحي سعيد عبدالمجيد زكري ( رقيب ) والسيد حسن محمد عوض الله ( رقيب ) ،، ونصت المادة الثالثة : علي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير المالية تنفيذ هذا القرار .. نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم .
 
 
 
 
 

 

 


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