محافظ الدقهلية يشارك مرضى الجذام فى احتفالهم بعيد الأم

الدقهلية شريف الديب

شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، فى الاحتفال السنوى بعيد الأم الذى تنظمه مستشفى الأمراض الجلدية والجذام بالمنصورة حيث شارك نزلاء المستشفى فى احتفالهم، وقام بتكريم جميع المرضى وعددهم 35 كما قام بتوزيع الهدايا العينية عليهم.

وقام محافظ الدقهلية بجولة داخل المستشفى للتعرف على أقسامها واطمأن على سير العمل بها واستمع إلى المرضى الذين أشادوا بحسن رعاية العاملين بالمستشفى لهم وأكدوا على توافر كافة مستلزمات العلاج.

ومن جانبه قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، "إننى سعيد لوجودى معكم لأول مرة وأعدكم لن تكون الأخيرة، وشدد على ضرورة توفير كافة احتياجات المرضى والتعامل معهم على أنهم أصحاء، وقال "إننا جميعا معرضون للمرض وعلى الأصحاء أن يراعوا المرضى ويلتمسوا لهم الأعذار ويسعون لتوفير الرعاية الكاملة لهم".

من جانبه قدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر للدكتور كمال شاروبيم قائلا "إن المرضى مقدرين لهذا العمل الجميل من المسئول الأول فى المحافظة".