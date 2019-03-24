محافظ أسوان : بدء أعمال الحفر للسيطرة على المياه الجوفية بخطوط السكك الحديد

أسوان ندى سليم

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، البدء فى أعمال الحفر أسفل خطوط السكك الحديدية أمام محطة الشيخ هارون، بعد ظهور مياه الجوفية وتسربها أسفل خطوط السكة الحديدية، موجها بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للسكك الحديدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة أسوان، و إدارة الشئون الإقتصادية بالمحافظة، للوصول إلى المصدر الأساسى للمياه، سواء من المحالات المجاورة للمحطة و الباعة الجائلين، أو وجود تسرب من أحد خطوط الصرف الصحى.

و وجه محافظ أسوان، في تصريحات صحفية، نائب رئيس مدينة أسوان و مدير إدارة الهندسة بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية، بالمعاينة الميدانية لمشكلة الطفح ودراسة أسبابها، و عرض تقرير اللجنة بالأسباب والحلول العاجلة للمشكلة على السكرتير العامة للمحافظة خلال 48 ساعة، حيث أنه سيتم غلق أى توصيلات أو فتحات غير شرعية من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بجانب قيام الهيئة العامة للسكك الحديدية بإتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ مديرية أمن أسوان لتنظيم حملة إزالات ضد الباعة الجائلين و المتعدين على محطة الشيخ هارون وحرم السكك الحديدية .